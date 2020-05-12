他報警稱「熊貓穿西裝吃掉我晚餐」 原來誤會一場

新北市三重區1名22張姓男子，昨晚空耗40分鐘等不到外送餐點，卻赫然在公園看見1名西裝哥「正在吃我的晚餐」，當場氣炸、攔人報警。原來西裝哥就是外送員，因故聯繫不上客戶，乾脆自己吃掉餐點，以免浪費。

張男聲稱，昨晚9時許透過foodpanda買晚餐，APP顯示已外送中、預估3分鐘到達，他便直接下樓去等，卻空等超過40分鐘，等到很不耐煩，直接到附近找找，結果竟在公園看見「有個西裝哥在吃我的晚餐...」。

張男怒衝上前逼問「你為何吃我的東西？」但對方不發一語轉身走離。他把人攔下，西裝哥反問「你到底想幹嘛？不然我叫警察」。後來張男報案，員警趕抵才釐清，原來西裝哥就是熊貓外送員，因為已經下班，才把外送員制服脫掉。

24歲陳姓外送員出示手機向警員和張男證明所言屬實，稍早他送餐點到達指定地址，連續打4通電話，客戶都沒接聽，可能是系統訊號故障導致；因為實在不知該如何處理，乾脆就將餐點吃掉。事後他表達願意把錢全數退還，張男也同意收下點餐的全額費用。