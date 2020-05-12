男童拋飛橫躺國道 天使消防員視如己出捨身救命

嘉義縣消防局辦事員黃薰儀日前在國道3號苗栗段遇到車禍，並看到一名男童躺在路中央，她馬上下車為男童做CPR急救。黃薰儀說，當時把男童當成自己孩子，忘了可能被追撞。

黃薰儀原本在外勤負責救災工作，為了照顧兩名年幼小孩請調內勤，但依舊保有「消防魂」，見到車禍第一件事就是停車查看，協助救援。

黃薰儀9日與孩子搭乘朋友的車北上出遊，不料在國道3號苗栗後龍段，看到前面兩輛車突然翻來翻去，地上掉落一堆雜物。她說，「沒想到電影畫面會在高速公路上，被我遇到」，接著就看見路面躺著遭拋飛的男童，一動也不動。

黃薰儀見狀，馬上下車跑去查看男童情況，此時男童媽媽與阿嬤也跑過來，並抱著滿臉是血的男童一直搖，但黃薰儀趕緊勸男童媽媽放輕鬆，並說「我是消防員，請相信我」，接著將無意識的男童放在路肩做CPR。

黃薰儀說，經過幾次按壓後，男童終於恢復呼吸心跳，而且會自己翻動，還放聲大哭，男童媽媽、阿嬤與她才稍稍放下心，但男童抬頭想起身時，她仍請媽媽抱著男童，等待救護車到來。

黃薰儀說，當時已把受傷的男童當成了自己的孩子，心裡想著一定要把握「黃金3分鐘」，不能讓男童中斷呼吸太長，造成永久性傷害，也忘了自己貿然跑下車，可能被後方疾駛的車子撞到，事後才發現做CPR時，自己的左膝跪在柏油路上，破皮流血。

黃薰儀指出，男童爸爸當天也打電話感謝她，不過身為一個消防員，這是她應該做的，把男童從鬼門關救回的那一刻，眼淚也在她的眼眶打轉，目前只希望男童能早日恢復健康。