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曾文溪畔燒廢棄物半個月十多件 六河局承諾改善
台南市曾文溪畔雜草火警頻傳，立委郭國文接獲地方反映「近半個月已有數十件大小火警」。郭國文今邀相關單位會勘，竟然還在堤防上發現「汽油彈」；第六河川局陳建成承諾，兩周處理妥善雜草避免火災，裝設監視攝影、規畫配置空拍無人機監控與提防綠美化，防止不肖人士載運廢棄物進入偷盜，引發火警。
台南曾文溪畔近日火警不斷，甚至有民眾用空拍機拍下火警畫面，燒毀面積相當大，乍看之下如森林大火般驚人。 郭國文邀請六河局、公路總局、警、消與麻豆區公所等單位會看。
會勘時地方人士表示，前台南縣長陳唐山時代，政府編經費興建「河濱公園」，結果不到兩年就「一片荒蕪，現在連路都沒有了」， 希望盡速改善。
市議員陳秋宏指出，雜草應移除，長太高容易引來歹徒偷倒，半個月燒了10多件， 不斷接獲民眾陳情投訴。
郭國文表示，相信六河局會妥善管理，提防出入口會設置相關路障管制，避免讓警義消疲於奔命，也保護鄉親生命財產安全。
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