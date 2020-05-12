曾文溪畔燒廢棄物半個月十多件 六河局承諾改善

台南市曾文溪畔雜草火警頻傳，立委郭國文接獲地方反映「近半個月已有數十件大小火警」。郭國文今邀相關單位會勘，竟然還在堤防上發現「汽油彈」；第六河川局陳建成承諾，兩周處理妥善雜草避免火災，裝設監視攝影、規畫配置空拍無人機監控與提防綠美化，防止不肖人士載運廢棄物進入偷盜，引發火警。

台南曾文溪畔近日火警不斷，甚至有民眾用空拍機拍下火警畫面，燒毀面積相當大，乍看之下如森林大火般驚人。 郭國文邀請六河局、公路總局、警、消與麻豆區公所等單位會看。

會勘時地方人士表示，前台南縣長陳唐山時代，政府編經費興建「河濱公園」，結果不到兩年就「一片荒蕪，現在連路都沒有了」， 希望盡速改善。

市議員陳秋宏指出，雜草應移除，長太高容易引來歹徒偷倒，半個月燒了10多件， 不斷接獲民眾陳情投訴。