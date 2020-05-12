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19歲騎士疑闖紅燈撞死老翁 警方加強取締易肇事路段

聯合報 / 記者蕭雅娟/台北即時報導
19歲騎士疑似因闖紅燈撞上72歲老翁。記者蕭雅娟/翻攝
19歲騎士疑似因闖紅燈撞上72歲老翁。記者蕭雅娟/翻攝

北市士林區社子大橋下，本月10日發生一起死亡車禍，年僅19歲的林姓機車騎士，疑似闖紅燈，在社子大橋下撞上72歲宋姓騎士，宋當場失去生命徵象，送醫急救仍宣告不治，全案經依法送辦。警方呼籲駕駛人切勿闖紅燈，避免發生憾事。

警方指出，林男10日晚上6時許，騎車行經延平北路7段106巷口往北方向行駛到肇事點，疑似因闖紅燈，機車頭撞上從社子大橋下橋往南行駛的宋翁機車左側，宋翁當場倒地失去生命徵象，送醫急救後宣告不治。

士林分局交通組指出，交通號誌目的是用來分配車行時間，畫分交會車輛路權，經交通警察大隊統計，台北市今年1至4月因違反號誌管制而發生交通事故，共計305件，造成3人死亡及368人受傷。

士林分局從今年起至4月底止，取締闖紅燈等重大交通違規，共計8712件，將持續針對易肇事路段加強取締闖紅燈及違反號誌管制等重大違規取締，以有效維護行車秩序，減少交通事故發生。

警方呼籲駕駛者，依據道路交通管理處罰條例第53條規定，汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，可處新台幣1800元以上5400元以下罰鍰，開車、騎乘機車應隨時注意前方路況，遵守標誌與號誌管制，切勿闖紅燈。

事故 北市

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