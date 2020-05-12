離奇！30人搜山未果 鞭炮一放...女鬼瀑布尋獲老婦

花蓮縣富里鄉78歲張姓老婦日前到山區工寮餵狗，卻一出門就是3天，家人緊張報警，30人組成搜救隊連夜上山地毯式搜尋了4個小時，都沒找到人，在地方耆老建議下，隔天清晨放完鞭炮，不久就在距工寮約3公里處，一座被當地人稱呼「女鬼瀑布」的平台找到老婦人。

老婦人被發現時，呆坐瀑布平台旁的石頭上，神情有些恍惚，直到眾人上前呼喚才清醒，幸好僅小腿有擦傷，身體無大礙；她告訴搜救人員，她在山區聽到有少女的聲音，好奇循著聲音走過去看，接下來的事情就沒有印象了，等到清醒已經獲救。

玉里警分局永豐派出所副所長陳錦生表示，上月30日老婦家人報案，表示老婦人28日說要上山餵狗，之後未歸。警方通知富里消防分隊、豐南巡守隊、義警、義消、村民，組成約30人的龐大搜索隊，帶著頭燈、手電筒，摸黑上山搜救，從晚上8點找到凌晨，都不見人影。

就在眾人束手無策下，當地耆老建議，不妨依照民間傳說，放鞭炮「驅魔」。隔天清晨6時，搜救隊員放了鞭炮，不久就找到人。

由於張姓老婦每天都會上山餵她養的狗，對於山路相當熟識，迷路可能性不高，加上她年事已高，平常行動不太方便，卻能走3公里到女鬼瀑布，在山上待了3天身體也無大礙；此外，老婦被發現的地方，30日當晚搜救隊員繞了好幾次，都沒找到人，種種巧合讓搜救隊員嘖嘖稱奇，「魔神仔」之說在地方傳開。

當地民眾表示，每隔一段時間，該山區就發生有女性長者離奇失蹤的事，尋獲的地方都在「女鬼瀑布」附近；曾有一位在山區走失的長者被尋獲時，在吃蚯蚓，救難人員詢問為何吃蚯蚓，對方說是在「吃雞腿，是一個女生拿給我吃的」。

花蓮門諾醫院身心科醫師鍾德說，這種民間傳說時有所聞，也曾發生在各年齡層，但以年長者居多。從醫學角度來看，一般在65歲以上者，會懷疑可能是有失智症，造成定向力不好，忘東忘西，也有可能是暫時性的解離狀況，才讓老婦人在山區走失多日。

玉里警分局長呂育騰表示，在派出所員警、消防人員、協勤民力同心協力下，很高興長者平安歸來。提醒長輩們不要獨自上山，若民眾在山區迷路或受困，應該留在原地安全或明顯處等待救援，並保存體力，等待救援，不要離開以免發生危險。