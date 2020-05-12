阿嬤山區失蹤3天 女鬼瀑布旁找到人

花蓮富里鄉78歲張姓阿嬤日前至山區工寮餵食家犬後不見蹤影，家屬焦急尋人，發現阿嬤騎乘的機車及頭巾、拐杖，警方與村民組成搜救隊，1日在「女鬼瀑布」旁找到人。

張姓阿嬤失蹤3天僅小腿擦傷，身體無大礙。阿嬤獲救後說，3天前獨自到中溝山區餵食家犬，期間一直聽到少女的聲音，基於好奇便往聲音發出的地方走去，接著就沒有記憶了，等到有記憶時已經獲救。

花蓮縣警察局玉里分局今天表示，張姓阿嬤家屬等不到她回家，焦急地到處尋人，在山區工寮發現阿嬤騎乘的機車，在中溝山區找到頭巾、拐杖，卻找不到年邁的老母親，擔心發生意外，4月30日晚間向警方報案，請求協尋。

玉里警分局永豐派出所副所長陳錦生說，受理報案後，立即通知富里消防分隊、豐南巡守隊、義警、義消、村民約30人組成搜救隊，每人攜帶頭燈、手電筒，晚間摸黑徒步前往中溝山區展開地毯式尋找，從晚上8時找到12時，始終沒有發現阿嬤身影。

當地耆老說，可能被「山精鬼魅」帶走，建議放鞭炮驅魔。隔天清晨6時搜救隊依耆老建議，在中溝山底下放鞭炮，不久竟然在「女鬼瀑布」旁的平台找到張姓阿嬤。

搜救隊人員對於找到長者的位置感到相當疑惑，前一晚在平台附近尋找繞了數次，平台離長者工寮不到100公尺，前一天夜間動用近30名人力，花費4個小時，卻怎麼也找不到人。

張姓阿嬤家屬表示，母親獲救非常高興也很感謝大家。聽聞民間傳說，山區有山精鬼魅會帶走年長女性，只要放鞭炮就會找到人。這一次自己家人失蹤，在無計可施下，基於寧可信其有而燃放鞭炮，在派出所及搜救隊的協助下，幸運的尋獲老母親。

永豐派出所長鍾日順表示，每隔一段時間，永豐山區就會發生長者離奇失蹤的事件，且最後找到的位置恰巧都在「女鬼瀑布」附近。張姓長者每天都會去山區工寮餵食家犬，對於山路已相當熟識，卻也迷路。

玉里警分局長呂育騰表示，在派出所同仁、消防弟兄及協勤民力合力搜救之下，讓長者幸運平安歸來，藉此也呼籲年長者切勿獨自上山，民眾若在山區迷路或受困時，應該留在原地或明顯處等待救援，並保存體力，切勿自行離開，以免發生危險。