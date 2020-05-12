影／導航走錯路車卡斜坡 警員神指揮讓車主省下拖吊費
來自苗栗的許姓夫妻開車啟用導航，想前往金瓜石遊玩，途中轉錯彎道，車子卡在斜坡駁坎。許男人生地不熟，急著聯絡拖吊車道路救援。張姓警員路過發現，認為問題不大，引導許男把方向盤調整前輪走向，抵住坎壁後踩油門倒車就脫困，許姓夫妻一再道謝。
瑞芳警分局今天表示，許姓夫妻昨從苗栗開車到瑞芳，沿山路上山想到金瓜石遊玩。許因為對行車路線不熟，開啟導航，下午4點多聽從導航指示轉彎時開上斜坡，發現走錯路，倒車時左前輪掉落駁坎「懸空」，動彈不得。
許姓夫妻下車察看，覺得一籌莫展，只能開始聯絡拖吊車。金瓜石派出所警員張宜斌此時經過當地，發現交通出狀況，前往處理。
張看過車輛受困狀況後，認為不需要動用拖吊車，只要簡單幾個動作就能脫困。他要許男上車坐上駕駛座，然後指揮許轉動方向盤，調整輪胎走向，接著踩油門倒車，果然順利助車子脫困，免除往來交通受影響。
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