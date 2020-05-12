花蓮嘉里國小校龜被拋摔虐死 國中生下的毒手　

花蓮縣新城鄉嘉里國小養了近10年的校龜「大龜」，昨天被學生發現漂浮生態池水面，龜殼破裂死狀淒慘；經報警並調閱監視器，發現凶手是一名國中少年，因家庭因素，想引起家人注意才會虐龜，在警方曉以大義後，少年也覺得很後悔。校方今天表示，願意給孩子一個機會，不會提告。

嘉里國小校長紀忠呈說，學校生態池陸續收養2隻民眾棄養的烏龜，養在池中已經10年，依體型取名「大龜」、「小龜」，都是外來的巴西龜，成為學校生命教育、環境教育活生生的教材。

昨天上午學生到校，發現「大龜」浮在水面上，池子都是臭味，告訴老師，工友前往察看，發現「大龜」死亡，因死狀淒慘，校方懷疑原因不單純，並聽到學生反映，上周六（9日）有校外人士進來「欺負」大龜，擔心校園安全，立即報警，調出監視器。

從監視器畫面看到，9日當天下午2時30分許，一名男子將大龜從生態池中撈起，先朝生態池旁通廊天花板砸，大龜被拋起後重摔，一動也不動，男子靠近察看，繼續拋摔，還拿腳踢，凌虐約兩分鐘後，將牠丟回池子裡。

警方迅速找到凶手，是一名國中生。少年告訴警方，因家庭因素心情不好，才到學校虐龜，想引起家人注意；國中生對犯行表示後悔，但他的行為已涉及違反動保法，警方依規定送辦。

紀忠呈今天說，從監視器看不出男子年齡，警方找到人後，才知道是一名國中生。他表示，這名學生並非該校校友，站在教育機關的立場，不希望孩子留下不好紀錄，因此不會提告，但希望少年記取教訓，學習尊重生命。