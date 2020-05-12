快訊

爭霸菲律賓海：關島戰略地位與美軍在西太平洋嚇阻能力

今年第一號颱風黃蜂生成 周末北轉影響台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／「旁邊等我」支開被害車主 肇事男轉頭開車逃逸

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市許姓男子在上月初開車追撞陳姓男子轎車，許要陳到路旁等待後，許開車逃逸，陳看到傻眼站在路旁。記者陳宏睿／翻攝
台中市許姓男子在上月初開車追撞陳姓男子轎車，許要陳到路旁等待後，許開車逃逸，陳看到傻眼站在路旁。記者陳宏睿／翻攝

台中市陳姓男子在上月初開車行經東區時停等紅燈，突然遭後方車輛追撞，陳被撞後趕緊下車拍照存證，肇事車主下車後先向陳道歉，隨後要陳「開到路旁邊等我」，陳將車移置路邊後，肇事車主隨即上車開車逃逸，當場讓陳傻眼，陳報警後，警方根據監視器、行車記錄器，查出是許姓男子涉嫌違規，許辯稱，自己的車沒事，而且陳已將車移到路旁，以為「都沒事了」，才會開車離開，警方今依法告發，並函送裁罰。

第三警分局交通分隊在4月8日深夜11時許獲報，陳姓男子（41歲）開車行經東區自由路、東英路時停紅燈，停不到幾秒鐘，後方轎車突然追撞，陳下車查看並拍照保全現場，因肇事車主向陳表示「先停到路邊等我」，未料陳停好車輛下車等待時，肇事車主開車逃逸，陳只好求助於警方。

警方獲報後調閱遭監視器、行車記錄器，查出是許姓男子（46歲）涉違規，通知許到案說明。許辯稱，當時他以為前方轎車已經要起步，他跟著油門一催就撞上前方車輛，雙方都有下車查看，自己也有跟對方說「對不起」，因自己的車子未受損，加上對方已將車子移到路旁，以為都沒事了，才會離去。

第三警分局交通分隊認定許已違反道交條例，今依法告發函送台中市交通事件裁決處開罰。

第三警分局交通分隊提醒，駕駛人行車時，務必與前方車輛保持安全距離，也勿貪快搶進，避免發生交通事故，傷了荷包又傷心。警方也再次呼籲，民眾若發生交通事故後應依規定報案，勿憑恃自己的認知便宜行事，讓原本單純的小擦撞變得複雜。

台中市許姓男子在上月初開車追撞陳姓男子轎車，許要陳到路旁等待後，許開車逃逸，陳車尾有毀損痕跡。記者陳宏睿／翻攝
台中市許姓男子在上月初開車追撞陳姓男子轎車，許要陳到路旁等待後，許開車逃逸，陳車尾有毀損痕跡。記者陳宏睿／翻攝

車主 事故 行車記錄器

延伸閱讀

6車追撞 肇事者裸奔2公里回家

嘉義赤裸男開賓士造成5車追撞逃逸 母親：感到很丟臉

影／無妄之災！宜蘭傍晚暴雨襲擊老樹斷枝 壓毀2轎車

國道一號北上車禍 大貨車追撞拖吊車駕駛死亡

相關新聞

保七員警遭刺大腿動脈奪命 妻10萬交保不發一語

保七總隊第九大隊的劉姓警員昨天凌晨在家中，意外遭水果刀刺中大腿動脈，送醫後昨天下午4點多宣告不治，警方獲報將劉的妻子歐女...

影／賓士國道逆向一路飛車平安下交流道 影片網路瘋傳

一輛賓士車下午於國道1號大灣交流道南向車道逆向往北行駛，民眾將行影片貼上網大量轉傳。國道警察台南新市分隊表示 ，下午2點...

疑夫妻爭吵動刀 保七總隊員受傷不治

保七警察總隊第九大隊駐大魯閣劉姓警員放假回高雄，昨天凌晨，在高雄市三民區住處，與妻子口角，妻子進廚房拿刀，2人爭奪刀子時...

申請萬元紓困 男子情緒失控打破隔板吃官司

33歲嚴姓男子昨天下午到苗栗縣苑裡鎮公所要申請無保工作者萬元紓困，但他疑因未帶證件且資格不符，當場情緒失控、發飆罵人，還...

三重天坑疑人為 遭搜索廠商曾排氰化物害死人

新北市三重區去年7月發生路面崩塌的「天坑事件」，新北地檢署接獲檢舉，原因疑與電鍍工廠非法排放廢液有關，經蒐證，廢液不但有...

85歲老婦失蹤3天 警民山坡下溪床找到早已身亡

台南市警局新化分局左鎮分駐所，前天晚上9點多有民眾慌張走進派出所報案，指稱住左鎮區澄山里85歲的母親上午走出住家就不知去...

雲林84歲老翁騎機車迷航3天 嘉義縣平安幸運尋獲

高齡84歲的雲林縣古坑鄉水碓村戴姓老翁，9日上午騎機車外出未返家，家人心急報案，並將老翁照片貼臉書，請大家協尋，老翁走失...

影／海上貨輪菲籍船員求援 海巡隊員全套防護裝備接駁

一艘航行在台灣北部海域的貨輪「KSL CHINA」，向我國國家搜救中心求援，指船上有名菲律賓船員疑似急性腸胃炎須就醫。防...

影／桃園汽車撞路邊客運 駕駛竟落跑　

桃園市中壢區昨天中午有1輛白色汽車，行經中華路語育樂路口時，疑似因車速過快，失控撞上停在路旁等乘客的客運，沒想到，肇事駕...

祝融燒毀民宅 北檢召集社會勞動人協助清理

台北市文山區樟腳里一處民宅，今年4月間發生大火，火勢橫跨5棟建築，警消疏散48人，救出2男1女，現場無人員傷亡。經里長專...

台中六旬婦煮食疑忘關火跑去睡 嚇壞鄰居報案警消破門

台中市南區南和路的住宅大樓今天下午4時許傳出火警，大樓8樓冒出黑煙，警、消獲報到場後，破門進入屋內，發現是六旬婦人因煮食...

影／廂型車擦撞砂石車 翻車再撞斷標誌桿

台中市豐原區國豐路二段與豐科路口，今天下午1時許發生廂型車翻覆意外，廂型車駕駛疑未依規定左轉，與對向直行的砂石車發生碰撞...

熱門新聞

離奇！30人搜山未果 鞭炮一放...女鬼瀑布尋獲老婦

疑夫妻爭吵動刀 保七總隊員受傷不治

妻沉迷鹿胎盤素自毀婚姻 子女：媽媽接觸直銷變了樣

疑傾盆大雨釀禍 旗山連鎖家電量販店起火燃燒

花蓮嘉里國小校龜被拋摔虐死 國中生下的毒手　

妻揭40年丈夫寫3本「偷吃筆記本」 准離婚獲賠20萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。