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影／「旁邊等我」支開被害車主 肇事男轉頭開車逃逸
台中市陳姓男子在上月初開車行經東區時停等紅燈，突然遭後方車輛追撞，陳被撞後趕緊下車拍照存證，肇事車主下車後先向陳道歉，隨後要陳「開到路旁邊等我」，陳將車移置路邊後，肇事車主隨即上車開車逃逸，當場讓陳傻眼，陳報警後，警方根據監視器、行車記錄器，查出是許姓男子涉嫌違規，許辯稱，自己的車沒事，而且陳已將車移到路旁，以為「都沒事了」，才會開車離開，警方今依法告發，並函送裁罰。
第三警分局交通分隊在4月8日深夜11時許獲報，陳姓男子（41歲）開車行經東區自由路、東英路時停紅燈，停不到幾秒鐘，後方轎車突然追撞，陳下車查看並拍照保全現場，因肇事車主向陳表示「先停到路邊等我」，未料陳停好車輛下車等待時，肇事車主開車逃逸，陳只好求助於警方。
警方獲報後調閱遭監視器、行車記錄器，查出是許姓男子（46歲）涉違規，通知許到案說明。許辯稱，當時他以為前方轎車已經要起步，他跟著油門一催就撞上前方車輛，雙方都有下車查看，自己也有跟對方說「對不起」，因自己的車子未受損，加上對方已將車子移到路旁，以為都沒事了，才會離去。
第三警分局交通分隊認定許已違反道交條例，今依法告發函送台中市交通事件裁決處開罰。
第三警分局交通分隊提醒，駕駛人行車時，務必與前方車輛保持安全距離，也勿貪快搶進，避免發生交通事故，傷了荷包又傷心。警方也再次呼籲，民眾若發生交通事故後應依規定報案，勿憑恃自己的認知便宜行事，讓原本單純的小擦撞變得複雜。
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