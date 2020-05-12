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台東1男遭青竹絲咬傷 救護車爆胎警車代送保命
台東1名江姓男子遭毒蛇青竹絲咬傷，未料，送醫途中救護車卻遇爆胎，眼看時間一分一秒流逝，幸一輛警車巡邏見狀獲知後，立即載江男開警鳴器一路護送到市區醫院救治，保住男子一命。
警方指出，9日晚間9點多，成功警分局都歷派出所一輛巡邏車行經台11線125公里處，發現一輛救護車停在路旁，員警察覺有異，遂停車關心了解，救護車上護理師表示正載送遭蛇咬的江男送醫，卻遇上爆胎。
員警見情況緊急，即讓江男與護理師攜緊急醫材搭乘巡邏車後座，並開啟警示燈與警鳴器，一路護送到市區衛福部台東醫院，40公里的路程，不到半小時內抵達。江男經醫師施用抗蛇毒血清治療後，病情穩定無生命危險。
部東醫院指出，青竹絲蛇毒屬於出血性，1小時內就會出現腫脹瘀血等症狀甚至入侵淋巴結，如未及時處置可能造成肌肉壞死、器官出血，嚴重時甚至昏迷；該男在黃金時間內給予施打綜合抗出血性蛇毒血清，迅速抑制症狀。
部東醫院強調，各類青竹絲蛇咬造成的出血性傷害，4個小時內施打抗出血性血清是黃金治療期。
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