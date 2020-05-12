印尼看護疑偷10萬元落跑 嘉縣議員雇主報案貼臉書追人

嘉義縣中埔鄉議員邱銀海雇用1名印尼男看護，照護老母親，豈料，母親節前，印尼看護偷10萬餘元落跑，不知去向，手機關機，邱銀海趕緊報案，通報仲介公司， 氣得將印尼看護照片貼臉書，呼籲臉友協尋。

「太信任他了！」邱銀海說，這名印尼看護透過仲介公司安排來台，先照護他父親，再照護母親，累計長達10年之久，7日晚間發現他不失去向，手機斷訊，家中10萬餘元，不翼而飛，看護犯案前無異狀。

邱銀海案發後向警方報案，將看護照片貼臉書說，「急急急尋人，請鄉親幫忙注意此人（印尼外勞）、偷竊財物、工作摸魚亂搞！若有協尋此人請聯絡，必定重謝感激」，邱銀海說，警方掌握其行蹤。

移民署嘉縣專勤隊說，新冠肺炎疫情肆虐，移民署防範失聯移工成為防疫破口，實施「擴大自行到案專案」，鼓勵移工投案，專案實施到6月30日，專案期間投案，除免予收容，得免除禁止入國或不予許可期間，且處法定最低額度逾期罰鍰2000元，移民署也會協助辦妥手續，助其安心回家。

移民署「擴大自行到案專案」可撥打免付費專線「0800-024-881」，或撥打嘉義縣專勤隊電話專線（05）3625162洽詢，呼籲民眾及新住民協助宣導，鼓勵逾期停（居）留外籍親友，儘速到案。