影／商家火警竄樓上移工宿舍 住警器叫：火燒厝緊走

台中市大甲區一家雜貨店前天凌晨發生火警，濃煙竄升到二樓和三樓移工宿舍，消防隊員搶救時不斷聽到住警器聲音「火警、火警，趕快避難，灰休處緊造」，移工及時逃生，消防局以此案例說明，家中裝住警器，真的會叫，有警示逃生效果。

前天凌晨，大甲區1樓為雜貨店的住宅發生火警，台中市消防局幼獅分隊到達現場時，發現有濃煙自店內竄出，佈水線進入商店內搶救。

消防隊員先聽到店面的二樓及三樓為外籍移工的宿舍時，擔心是否會有人員受困，進入搜索後發現店內已經沒有人，後續抵達的大甲、外埔分隊員，共同撲滅一樓的起火點，排煙後完成任務。

消防隊員表示，他們在搶救的過程中一直傳來「火警、火警，趕快避難」，「灰休處緊造」(台語，火燒房快走)的聲響，抬頭一看，原來是店家有安裝「住宅用火災警報器」，不只距離火點最近的一樓的住警器有作動發出警示語音，二樓、三樓的住警器也因為濃煙往樓上竄，也都有作動。

消防局調查，當時二、三樓有人休息，因為煙向上竄的關係，陸續觸動住警器的警報，讓他們發現火災發生，也能夠在火災初期就及早發現、逃生，在消防隊到達前成功逃到戶外。