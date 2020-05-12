聽新聞
test
0:00 / 0:00
疑傾盆大雨釀禍 旗山連鎖家電量販店起火燃燒
高雄市旗山區規模最大的家電量販連鎖店今天清晨發生火警，疑似凌晨一場大雨侵襲導致外牆變電箱起火燃燒，高市消防局調派鄰近8個消防分隊投入救援，熊熊大火燒毀一樓商品區及外牆，一樓是嶄新家電展售區，損失十分慘重，所幸沒有人員傷亡。
高市消防局六大隊指出，今天清晨4點57分接獲火警通報，出動燕巢、阿蓮、田寮、旗山、美濃、杉林、內門、崇德駐地等地消防分隊人員救火，大火燒毀一樓商品區及外牆變電箱，沒有人員傷亡。
高雄地區缺水乾旱，凌晨3點起，旗山地區下一場大雨。起火的家電連鎖店位於中華路上，鄰近旗山醫院，引發路經民眾圍觀，所幸火勢很快獲得控制。
目擊者說，第一時間看見設在外牆的變電箱冒出火光，且發出啪啪聲響。旗山消防分隊指出，火警可能跟下雨有關，須火調人員進一步調查釐清。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言