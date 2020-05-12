疑傾盆大雨釀禍 旗山連鎖家電量販店起火燃燒

高雄市旗山區規模最大的家電量販連鎖店今天清晨發生火警，疑似凌晨一場大雨侵襲導致外牆變電箱起火燃燒，高市消防局調派鄰近8個消防分隊投入救援，熊熊大火燒毀一樓商品區及外牆，一樓是嶄新家電展售區，損失十分慘重，所幸沒有人員傷亡。

高市消防局六大隊指出，今天清晨4點57分接獲火警通報，出動燕巢、阿蓮、田寮、旗山、美濃、杉林、內門、崇德駐地等地消防分隊人員救火，大火燒毀一樓商品區及外牆變電箱，沒有人員傷亡。

高雄地區缺水乾旱，凌晨3點起，旗山地區下一場大雨。起火的家電連鎖店位於中華路上，鄰近旗山醫院，引發路經民眾圍觀，所幸火勢很快獲得控制。