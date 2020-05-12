流浪狗車禍命危 嘉縣家畜所獸醫所長及時救治奇蹟存活

嘉義縣阿里山森林小火車竹崎鄉車站前道路，4月18日下午4點多有隻流浪大黑狗，遭轎車撞擊命危，路人報案，家住竹崎鄉的家畜疾病防治所獸醫所長林珮如，拿急救包就近趕往救治，注射藥物後，暫時保住狗命，經防治所近1個月細心照護，雖右眼失明，仍活潑可愛，防治所今天徵求認養人，為大難不死的大黑狗，找愛牠疼牠的主人。

防治所說，這隻黑母狗遭轎車撞到頭部，倒在路中央，肇事車輛及駕駛不知去向，路人經過發現，為避免狗兒又遭來車輾過，合力將牠抬到路邊，等待救援，因值班人員外地出勤，家住竹崎鄉的所長林珮如，就近到場救援。

林珮如到場發現地上一灘狗血，黑狗一動也不動，幾乎無生命跡象，她打開急救包，施打急救用 藥物後，一開始無反應，心想要收屍處理了，結果，黑狗突然有生命跡象，身體動了一下，她將黑狗帶回家，值班人員忙完，再將黑狗帶回防治所診療，路過民眾大讚所長救狗行為「好有善心愛心」。