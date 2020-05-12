台南市北區遊樂場 男子墜樓身亡

台南市北區一家遊樂場傳出墜樓意外，昨晚8點多，娛樂場黃姓男經理從3樓屋頂墜落1樓地面停車場，消防局救護車和救護人員獲報到場時，黃已經沒有呼吸心跳，緊急送到醫院急救，仍因傷重回天乏術。

據了解，昨晚8點多，這家複合式娛樂場後方的停車場，被人發現有名中年男子倒臥地上，救護車獲報趕到現場，男子已無生命跡象，救護人員仍將男子送永康奇美醫院急救。

警方調查，墜樓者是50多歲的黃姓男子，黃在這家遊樂場擔任經理，過去疑有情緒障礙，曾經就醫。今晚黃曾經打電話給女友，表達輕生念頭。員警到場調閱監視錄影畫面，查出黃獨自爬上3樓屋頂，沒有其他人員跟他一起上樓，今天將向檢方報請相驗，釐清相關經過。

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