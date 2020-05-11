6車追撞 肇事者裸奔2公里回家

卅二歲陳姓男子昨天上午駕駛黑色賓士車，在嘉義市北興國中側門失控造成六車追撞，一人受傷，陳男下車逃逸，竟全身赤裸，一路奔跑兩公里回家；警方循線找到人，陳精神狀況不穩，未酒駕，被強制送醫檢查，依肇事逃逸、妨害風化和過失傷害等罪嫌調查中。

陳母說，兒子是與前夫所生，原本從事美髮業，受疫情影響，三月至今都沒有工作，賓士車登記她女兒名下，但都是兒子使用並繳貸款；兒子很少回家，前天母親節才返家，當天下午三點出門，昨天再看到他已是全身赤裸，不曾鬧過這麼大風波，「感到很丟臉」。

警方調查，陳男昨天上午八點多開車行經維新路二一六巷，要超越前車時失控撞上一台車尾部，再撞上楊姓男子（四十四歲）的銀色休旅車左後側，因撞擊力道強，楊男失控往再撞路邊停放的三台車。

正值上學尖峰時段，楊載國二女兒上學，父女受困車內，救護人員先引導女生開後車門脫困，再用油壓器材破壞車門救出楊男，楊腰部、頸部疼痛，送醫無大礙。

陳肇事後全身赤裸下車逃逸，半路還停下來拍打路邊一台遊覽車車窗，遊覽車開走後，他繼續奔跑，一處大樓保全看他沒穿衣服，拿雨衣讓他遮下體；陳最後跑回兩公里外家中，陳母見狀還驚叫「你怎麼沒穿衣服？」拿衣服讓他蔽體。

警方廿分鐘到他家中，發現他精神亢奮、雙眼無神，口中念念有詞，警員詢問「剛剛是否開車？」都不回應，隨後將他強制送醫，院方評估後留院治療。

警方說，陳男車上找到他的衣服，沒有毒品，也沒強制就醫紀錄，將驗尿釐清是否吸毒駕駛。