婦人過馬路遭客運撞擊 輪胎輾右腿手術中

68歲李姓婦人今天下午4時許，行經台北市民權東路與松江路口的行人穿越道，遭一輛正要左轉的首都客運撞擊，當場被輪胎輾壓右腿，李婦經送醫急救晚間仍在手術中，肇事的50歲吳姓司機稱沒看到人，全案將依過失傷害罪嫌送辦。

今下午4時許，李婦獨自行走在民權東路的人行道上，步伐緩慢，這時吳姓司機駕駛首都客運行經民權東路，正要左轉進入松江路的公車專用道上，疑似沒看見李婦，客運左側車身與李婦碰撞，李婦慘遭捲入車底，右腿被輪胎輾壓，卡住動彈不得。