聽新聞
test
0:00 / 0:00
婦人過馬路遭客運撞擊 輪胎輾右腿手術中
68歲李姓婦人今天下午4時許，行經台北市民權東路與松江路口的行人穿越道，遭一輛正要左轉的首都客運撞擊，當場被輪胎輾壓右腿，李婦經送醫急救晚間仍在手術中，肇事的50歲吳姓司機稱沒看到人，全案將依過失傷害罪嫌送辦。
今下午4時許，李婦獨自行走在民權東路的人行道上，步伐緩慢，這時吳姓司機駕駛首都客運行經民權東路，正要左轉進入松江路的公車專用道上，疑似沒看見李婦，客運左側車身與李婦碰撞，李婦慘遭捲入車底，右腿被輪胎輾壓，卡住動彈不得。
李婦經消防人員搶救送醫後，右腿粉碎性骨折，今晚仍在手術中，家屬有意提告重傷害罪嫌。肇事的吳姓司機聲稱，沒看到行人穿越道上的李婦，不知為何撞上。警方調查，司機沒有酒駕情勢，已調閱路口監視器畫面釐清肇事原因，全案將依照過失傷害罪嫌移送法辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言