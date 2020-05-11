高雄楠梓路邊驚傳疑有爆裂物 防爆小組打開木盒傻眼了

高雄楠梓區益群路、壽豐路口附近的路邊，今天傍晚有民眾報案有一個垃圾袋中裝著木盒，懷疑是否是爆裂物；警方不敢大意，趕緊用警車圍住交通管制，還出動專業防爆小組到場，不過盒子一打開，裡面都是舊式卡帶、CD，讓警方哭笑不得，研判應是民眾家中的廢棄物。

據了解，警方今天傍晚獲報，楠梓區壽豐路417號附近路邊，有個方正的木盒疑為爆裂物，報案民眾還透露已丟置路邊2、3天，令人很緊張。