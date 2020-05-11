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高雄楠梓路邊驚傳疑有爆裂物 防爆小組打開木盒傻眼了
高雄楠梓區益群路、壽豐路口附近的路邊，今天傍晚有民眾報案有一個垃圾袋中裝著木盒，懷疑是否是爆裂物；警方不敢大意，趕緊用警車圍住交通管制，還出動專業防爆小組到場，不過盒子一打開，裡面都是舊式卡帶、CD，讓警方哭笑不得，研判應是民眾家中的廢棄物。
據了解，警方今天傍晚獲報，楠梓區壽豐路417號附近路邊，有個方正的木盒疑為爆裂物，報案民眾還透露已丟置路邊2、3天，令人很緊張。
轄區楠梓警分局趕到現場，在益群路及壽豐路口用警車擋住進行交管，不讓人車進入壽豐路，並由防爆小組來處理，約晚間7點半，防爆小組將木盒打開，裡面只有舊式卡帶、CD，並不是爆裂物，迅速宣布狀況解除；警方研判恐為民眾家中不要的物品，由於也非違禁品，再研議是否找出失主。
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