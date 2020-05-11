嘉義赤裸男開賓士造成5車追撞逃逸 母親：感到很丟臉

32歲陳姓男子今天上午8時許駕駛黑色賓士車行經嘉義市維新路，在北興國中側門撞車，造成5台車追撞，一人受傷，陳男竟全身赤裸逃逸最後在家中被警方尋獲，但赤裸在街上奔跑的畫面已在網路瘋傳；陳母今天表示，兒子很少回家，不清楚最近狀況，不過不曾鬧過這麼大風波，「感到很丟臉」。

陳母說，兒子原本是從事美髮業，但受疫情影響，從3月至今都沒有工作，兒子是與前夫所生，賓士車登記在女兒名下，不過都是兒子使用並繳貸款，因昨天是母親節才返家慶祝，但當天下午三點時就出門，再看到他已是全身赤裸返家，不曾鬧過這麼大的風波，「感到很丟臉」。

警方調查，陳男開車行經維新路216巷，要超越前車時，先失控撞上一台車的左後尾，再繼續往前撞上楊姓男子（44歲）駕駛的銀色休旅車，因撞擊力道強，楊男失控往右偏移，再撞路邊停放的三台車。

當時正值上學尖峰時段，楊載就讀國中二年級女兒上學，一度受困車內，救護人員先引導楊的女兒開後車門脫困，但前座車門凹陷，救護人員再使用油壓剪及油壓撐開器破壞車門，幫助楊脫困，楊腰部、頸部疼痛，送醫治療。

陳下車後往博東路左轉逃逸，在新生路口時，還停下來拍打路邊一台遊覽車的車窗，遊覽車開走後，他又繼續奔跑，一處大樓保全看他沒穿衣服，便拿了雨衣讓他遮下體，最後回到義教東路的家中，陳母見狀還驚叫「你怎麼沒穿衣服？」馬上拿短袖、短褲給他穿。

線上巡邏員警接獲通報，案發約20分鐘到他家中，雖然沒有喝酒，卻發現他精神亢奮、雙眼無神，口中念念有詞，面對警員詢問「剛剛是否開車？」，都不願回應，警方研判他精神狀況不佳，將他強制送往嘉義基督教醫院就醫，院方評估後將他留院治療。

警方指出，在陳男的車上找到他的衣服，但沒有毒品，不過陳沒有身心障礙手冊，也未曾有過強制就醫紀錄，將驗尿釐清是否吸毒駕駛，目前依肇事逃逸、妨害風化等罪嫌調查中。