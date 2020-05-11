影／無妄之災！宜蘭傍晚暴雨襲擊老樹斷枝 壓毀2轎車

中央氣象局今天傍晚針對宜蘭等4縣市發布大雨特報，6點多宜蘭雨勢相當驚人，瞬間強降雨，造成文化中心旁的路樹枝幹斷裂，壓毀停在樹下的兩輛自小客車，車主聽到聲音跑出來看，赫見車窗破裂、鈑金凹陷，直呼真倒霉。

這株三、四十年的老樹由縣文化局負責維護管理，枝繁葉茂。文化局表示，願負賠償責任，保險可以理賠的部分包括車險及公共意外險等，其餘不足之處由文化局負責。

中央氣象局今天傍晚6點5分針對宜蘭、花蓮、台中及南投4縣市發布大雨特報，就在此時宜蘭下起傾盆大雨，位於農權路文化中心旁的路樹倒塌，壓毀停放路邊2輛自小客車，車主是附近住戶。民族派出所6點15分獲報趕赴現場處理，拉起封鎖線。

根據宜蘭氣象站表示，宜蘭市今天最大雨勢出現在傍晚6點到7點，但風力只有3級，並不強。