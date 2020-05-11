聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／無妄之災！宜蘭傍晚暴雨襲擊老樹斷枝 壓毀2轎車
中央氣象局今天傍晚針對宜蘭等4縣市發布大雨特報，6點多宜蘭雨勢相當驚人，瞬間強降雨，造成文化中心旁的路樹枝幹斷裂，壓毀停在樹下的兩輛自小客車，車主聽到聲音跑出來看，赫見車窗破裂、鈑金凹陷，直呼真倒霉。
這株三、四十年的老樹由縣文化局負責維護管理，枝繁葉茂。文化局表示，願負賠償責任，保險可以理賠的部分包括車險及公共意外險等，其餘不足之處由文化局負責。
中央氣象局今天傍晚6點5分針對宜蘭、花蓮、台中及南投4縣市發布大雨特報，就在此時宜蘭下起傾盆大雨，位於農權路文化中心旁的路樹倒塌，壓毀停放路邊2輛自小客車，車主是附近住戶。民族派出所6點15分獲報趕赴現場處理，拉起封鎖線。
根據宜蘭氣象站表示，宜蘭市今天最大雨勢出現在傍晚6點到7點，但風力只有3級，並不強。
文化局指出，老樹疑似生病，樹幹被蟲害侵蝕，由於傾盆大雨，樹幹吸飽水，老樹承受不住重量應聲斷裂，文化局最近會針對所管轄的樹木進行檢視並修剪樹枝。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言