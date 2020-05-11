影／高雄婦疑闖紅燈 「看一下右邊」直騎遭撞慘噴飛

高雄岡山區成功路、忠誠街口今天下午發生2機車對撞車禍，一名58歲陳姓婦人疑似騎車闖紅燈穿越路口，遭右側40歲蕭姓男騎士撞上，2人當場摔車倒地，陳婦一動也不動，讓目擊者立即衝上前關心；消防隊獲報到場發現陳婦鎖骨骨折、蕭身體多處擦挫傷，皆送醫治療，至於相關肇責待釐清。

此車禍畫面被路過車輛的行車紀錄器錄下，陳姓婦人穿越路口時，看了一下右側就一直往前騎，隨即被右側來的機車撞得當場噴飛。畫面被PO上臉書社團「我是岡山人（北高雄）」，不少網友批評「丫婆沒有看到紅燈嗎」、「很多阿媽阿公都是憑感覺在騎車的」、「老三寶」，也有人注意到陳婦並沒戴安全帽而是草帽，擔憂她頭部會受創。