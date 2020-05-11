高雄男子精神不濟凌晨自撞 消防祭出破壞器材救援

高雄蘇姓男子今凌晨4點時，開車行經岡山區新中二路、橋新一路口時，疑因疲勞駕駛自撞翻車，轄區警方岡山分局與消防分隊據報陸續到場，使用破壞器材，將蘇救出送醫後無礙。

今天凌晨4點多時，岡山警分局與高市消防局橋頭分隊獲報，在新中二路與橋新一路口，有駕駛受困車內駕駛座無法動彈。

橋頭分隊小隊長涂國維等人到場後，先將車輛穩固確定不會晃動後，再靠近駕駛座察看，確認駕駛蘇男（54歲）意識清楚，再由消防隊員使用油壓剪及三叉敲棒將駕駛座的門撬開縫隙。

蘇男再拿鑰匙讓救護人員從車尾進入，順利將駕駛固定頸椎後使用長背板救出。蘇說，開車開到一半頭暈後突然天旋地轉，所幸及時打電話求助才順利獲救。

岡山分局員警到場後，對蘇男實施酒精檢測，酒測值為零，蘇因手腳多處擦挫傷，送醫後無大礙。