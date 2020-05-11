古坑84歲老翁失蹤數日 家屬心急如焚盼民眾協尋
古坑鄉一名84歲戴姓老翁，5月9日騎車外出後至今未返家，行蹤成謎讓家屬心急如焚，隨即向斗南警分局古坑分駐所報案，也在社群網路上PO上協尋啟事，盼民眾若有發現老翁身影，可向古坑分駐所或家屬通報。
家住古坑水碓村的戴姓老翁，平時就會騎車外出逛街，未料9日外出後，已近3天沒有回家，讓家屬相當擔憂老翁會發生意外，戴翁的女兒說，父親頭髮全白，當天騎著銀色125CC的機車離家，身穿淺色上衣、深色長褲與黑色布希鞋，希望熱心民眾能協助尋找父親下落。
古坑分駐所副所長黃俊發表示，戴翁9日上午10時半曾出現在古坑市區圓環，近中午行經雲嘉交界的雲翔橋，往嘉義縣梅山方向騎行，至此之後音訊全無，警方研判戴翁應還在嘉義縣境內，除已通報嘉義縣警局協尋，也希望民眾能多留意，協助老翁早日返家。
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