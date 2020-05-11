男子涉囤貨哄抬轉售酒精及口罩 檢諭知10萬交保

廖姓男子涉嫌囤積酒精和口罩再轉售賺取差價，檢警發動搜索，查扣大量酒精及醫療外科口罩350個，經檢察官複訊後，諭知廖男新台幣10萬元交保。

基隆地檢署今天表示，近期接獲通報有人透過LINE四處兜售酒精及醫療外科手術口罩，並藉機哄抬價格，隨即指派民生專組檢察官唐道發指揮警政署刑事警察局深入追查。

檢警3月31日持搜索票前往27歲廖姓男子位於新北市瑞芳區辦公處所和住處搜索，查扣酒精845瓶（88ml）、343瓶（60ml）、211瓶（450ml）、醫療外科口罩350個等防疫物資，並拘提廖姓男子到案說明。

廖男向檢方坦承分別從中國大陸及台中購入酒精及醫療口罩販售，供稱酒精進貨價為新台幣40元和100元，售價60元、70元及150元，口罩成本15元至25元，售價19元至35元，經檢察官訊問後，諭知廖男10萬元交保。

基隆地檢署指出，衛生福利部已公告將醫療外科手術口罩及酒精列入「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定的防疫物資，依法不得哄抬及囤積。