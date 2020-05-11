與男友吵架欲輕生 海山勇警將她一把拉下結束虛驚
48歲李姓女子本月6日凌晨想不開，喝醉後跑到住家5樓頂樓欲輕生，員警獲報到場後，邊安撫李女情緒邊靠近，再趁李女不注意時一把將她拉下，救回李女。
據了解，李女近日因故與男友起紛爭，她疑因一時想不開，6日凌晨喝酒後跑到住家5樓頂樓並攀坐在頂樓欄杆外欲輕生，海山警分局獲報趕到，隔著4樓窗戶，一邊跟李女聊天開導，一邊觀望找時機想將她拉下。
這時李女突然往欄杆外滑落，員警見狀，趁勢一把將她拉下，隨後由救護人員在李女友人陪同下將她送往醫院，結束虛驚一場。
海山警分局長林温柔便呼籲民眾，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
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