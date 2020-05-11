餐廳老闆情緒失控 高市警安撫及時化解

高雄市政府鳳山行政中心某餐廳陳姓老闆今天與員工起口角後，情緒不穩定，一度站在5樓餐廳窗戶旁，情況危急。轄區員警獲報趕往安撫，讓陳姓老闆情緒平復後，及時化解。

高雄市警察局鳳山分局表示，上午9時許忠孝派出所接獲報案，指鳳山行政中心5樓某餐廳發生口角糾紛，派出所長林福雄率線上巡邏警網警員多人趕赴現場處理。高雄市消防局獲報，也出動雲梯車趕往協助。

員警到場後與陳姓老闆懇談，得知陳姓老闆疑因近期餐廳生意受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響而較為冷清，導致情緒低落，才會與員工發生口角衝突，甚至情緒一度失控。

林福雄了解狀況後，輕拍陳老闆背部並不斷安撫「好好工作，不要想太多」。陳姓老闆在警方安撫下，情緒平復，並向警方表示歉意。

林福雄說，陳老闆經過一番安撫、勸解後，已經忙著指揮炒菜、工作。