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海軍陸戰隊退役軍人當義警 協助南警逮捕住宅竊嫌
台南市民張文鎰從海軍陸戰隊退役後，加入安南區義警中隊，經常主動到市警三分局長安派出所，配合巡邏破獲住宅竊案，警民合作逮捕重逾100多公斤竊嫌。張的義行可嘉，今天接受分局長許坤田頒獎表揚。
長安派出所員警5月3日受理民眾報案，住宅遭竊，警方調閱比對附近監視器紀錄，鎖定犯王姓男子（41歲）涉案及動態，在中西區發現竊嫌騎乘機車停在路邊。
由於長安所警力單薄，張文鎰主動支援所長黃俊榮，在中西區徹夜埋伏守候，翌日11點多，警民合作順利緝捕犯嫌到案。
張文鎰說，他從海軍陸戰隊退役，平時有在鍛鍊，加入安南區義警中隊行列10多年，工作之餘，經常主動到長安所，協助值班員警做些為民服務，配合巡邏勤務時，並在員警巡簽巡邏箱時，在旁保持警戒、隨時注意可疑。
黃俊榮表示，對於派出所的員警來說，張的協勤讓員警都有安全的感覺，長安所轄管安南區公親、總頭、布袋、長安等4里，員警9人，警力相對有限，感謝義警、民防小隊及轄內公親、總頭等社區巡守隊，共同維護社區治安。
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