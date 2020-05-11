大甲鎮瀾宮旁火警燒9家美食攤 民眾驚：有爆炸聲

大甲鎮瀾宮旁攤販區今天上午火警，火勢猛烈，延燒9家美食攤位，消防人員搶救出瓦斯鋼瓶，立即射水降溫，目擊者說有聽到爆炸聲再冒出黑煙，有人質疑，攤商還沒營業為何起火，消防局表示，調查起火原因中。

台中市消防局表示，今天早上10點多，大甲區蔣公路上有攤販區發生火警，消防單位派人車到場搶救時，看到烈火和濃煙，立即布水線滅火，火勢猛烈，現場消防隊員請求支援。

中午11點撲滅火勢，現場清查共有9個攤位燒毀，燃燒面積約30平方公尺，由於攤位緊鄰，後方又是停車場，引起民眾和車主驚慌，消防局火災調查科已派人到場調查起火原因。