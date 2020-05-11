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大甲鎮瀾宮旁火警燒9家美食攤 民眾驚：有爆炸聲
大甲鎮瀾宮旁攤販區今天上午火警，火勢猛烈，延燒9家美食攤位，消防人員搶救出瓦斯鋼瓶，立即射水降溫，目擊者說有聽到爆炸聲再冒出黑煙，有人質疑，攤商還沒營業為何起火，消防局表示，調查起火原因中。
台中市消防局表示，今天早上10點多，大甲區蔣公路上有攤販區發生火警，消防單位派人車到場搶救時，看到烈火和濃煙，立即布水線滅火，火勢猛烈，現場消防隊員請求支援。
中午11點撲滅火勢，現場清查共有9個攤位燒毀，燃燒面積約30平方公尺，由於攤位緊鄰，後方又是停車場，引起民眾和車主驚慌，消防局火災調查科已派人到場調查起火原因。
火警發生時，住在緊鄰火場大樓住戶看到立即報案說，先聽到爆炸聲再看到猛烈火光，迅速延燒，很多網友說，起火點有很多家美食攤，短期內應該吃不到了，也有人說，幸好不是昨天周日發生火警，否則災情更嚴重，因為假日參拜大甲媽人潮多，人車都擠在該區；有網友說，火警發生時，攤商還沒營業，質疑為何起火？
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