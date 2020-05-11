聽新聞
test
0:00 / 0:00
老翁過馬路沒走斑馬線 公車右轉擦撞倒地送醫
基隆市公車林姓司機今天中午駕車在中船路轉彎時，撞倒未走斑馬線穿越馬路的陳姓老翁。林緊急停車查看並報案，消防人員將老翁送醫，無生命危險；肇事原因及責任由警方調查。
林姓公車司機今天駕駛公車前往八斗子，從中正路右轉中船路後，右側車身撞上橫越中船路的陳姓老翁。林緊急停車並下車查看，發現陳躺在公車後車門旁，倒在路面無法起身。
基隆市消防局「119」接獲報案，派遣救護員趕往現場。老翁躺在路面，雙手扶著腹部，向救護員右手肩膀疼痛。救護員確認無骨折狀況後助他起身，扶上擔架後送醫。
林姓司機說，從中正路右轉中船路時，有特別注意斑馬線上沒有行人，沒想到老翁在距離斑馬線近10公尺橫越馬路，剛好又是行車視線死角，才會不慎擦撞到他。員警獲報到場疏導交通及採證，釐事肇事原因。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言