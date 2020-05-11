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開公司車飆至141 業務超速60公里讓公司慘了
新北一名生活用品百貨業務員日前開公司車，以時速141公里在台64線飆車，被測速照相取締舉發，並被吊扣牌照3個月，不過該公司認為有事前告誡員工，因此要求撤銷吊扣牌照處分，法院認為，口頭提醒難確實督促駕駛人，因此判公司敗訴。
新北市裁決處長李忠台表示，汽機車行車超速60公里以上，依據道路交通管理處罰條例第43條第1項規定最高處罰2萬4000元，並記駕駛人違規點數3點且須接受道路安全講習，車主還因交通管理處罰條例第43條第4項吊扣牌照3個月。
李忠台說，這名業務開著公司休旅車，在限速80公里的台64線道路上飆速，經儀器測得時速141公里、超速61公里，警方開單後，該公司指出在出勤前口頭提醒員工行車安全與行車速限，已妥善盡提醒責任。
李忠台表示，該公司還強調已經依約扣掉這名業務員當月的業績獎金做為懲處，因此要求撤銷吊扣車主牌照3個月處分，不過法院認為口頭提醒難督促駕駛人，因此宣告該公司敗訴。
裁決處也提醒，去年汽機車超速60公里以上危險駕駛違規案件有1492件，今年截至3月底止已有668件，駕駛人應依據限速安全駕駛，避免違規遭開罰。
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