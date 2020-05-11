山老鼠橫行桃宜林地亂砍 檢警科技辦案逮6人起訴
桃園市、宜蘭縣國有林班地珍貴林木頻頻遭砍伐偷竊，桃園地檢署接獲檢舉，組成專案多次查緝行動，相繼逮捕翁姓男子為首的山老鼠集團5人及收贓者1人，查獲去年9月到今年2月的5個月，該夥涉嫌大肆砍伐盜桃園復興、大溪及宜蘭明池山區林班地的台灣扁柏、肖楠等珍貴林木，檢方今天上午偵結，將翁男6人依組織犯罪防制條例、森林法罪嫌提起公訴，並建請法官強制翁男5人強制工作3年。
桃檢指出，53歲翁姓男子為首的山老鼠集團，採分工方式，108年9月20日起至109年2月23日，5個月期間在桃園市復興區嘎拉賀、雪霧鬧、宜蘭縣大同鄉明池等山區及大溪事業區第27、45林班地，竊取國有林地的大批台灣扁柏、肖楠，共得逞24次。
檢方查出，該夥由翁男指揮調度，成員分工細膩，包括王姓男子（36歲）負責砍伐及背工，張姓男子（30歲）將得手贓木搬運到車輛運走，馬姓（49歲）、許姓（41歲）、黃姓（43歲）男子擔任車手，開車接運砍伐及背工、贓木下山，車手每趟3千元、載運贓木車手每趟1萬元，得手林木銷贓變現後，扣除報酬、油資、租車費用，由翁男與同朋分。
桃園地檢署主任檢察官李允煉、檢察官陳書郁、黃冠中成立專案小組，指揮桃園、宜蘭等地警方及保七總隊、林務局發動查緝行動，運用通訊監察及科技監控設備掌握翁男集團手法及銷贓管道，經過6個月偵辦，相繼逮捕翁男等5人及涉嫌收贓的55歲陳姓男子依法起訴，另有逃逸的30歲張姓成員通緝中。
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