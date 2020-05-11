上看40幾萬的勞力士「黑水鬼」 熱褲妹兩千騙到手

高雄市1名張姓男子日前以50萬元售出2支勞力士限量名表「黑水鬼」，8日在新北市面交時，卻被1名熱褲妹迷得團團轉，最後收下5疊千元新鈔交出手表，目送辣妹離去回神點鈔，才發現只有2張真鈔，其餘都是「魔術銀行」發行的玩具鈔。

被表迷暱稱為「黑水鬼」的經典款潛水表，堪稱勞力士最出名的款式，因為限量發行，炒作空間很大，在台灣每支行情可以標價到43萬元左右。37歲張姓男子日前在臉書以50萬元成交2支真品水貨，8日上午與買方約在新北市三重區三和路某銀行隔壁超商面交。

長相清秀的32歲葉姓女子穿著熱褲露出白皙長腿代表買方出面，並邀張男一起走到銀行站在門外隔著玻璃等候，看著她領號碼牌、臨櫃塡單「提款」。其實她只是虛晃一招，包包裡早就準備好該銀行的牛皮紙袋，裝著5疊捆好束帶、蓋有假行員印章的玩具鈔票。

接著雙方再回超商驗貨，據稱葉女時不時會刻意貼近張男、巧妙岔開關鍵話題分散注意，最後交錢取貨，葉女走出超商門外不遠，就開始小跑步急著離開。張男回神才發現5疊鈔票當中，只有第一張及最後一張是真鈔，等於2支勞力士名表被人用2千元騙走，卻拖到隔天上午才報警。

三重警分局偵查隊長鄭偉豪說，通常金光黨騙得財物，第一時間就會轉售，不會留在身邊，尋回贓物的可能性很低，專案小組不僅要跟歹徒鬥智，也要跟時間賽跑，於是動員近20人分工，短短10個小時之內追回手表。

警方查出葉女拿到手表後，連換2次計程車、又有私家車接應上了高速公路，9日晚間9時許追到高鐵桃園站，逮到葉女和她的43歲葉姓男友，但2支手表已在8日晚上，轉交給台中市當鋪業者兜售。