市府餐廳老闆情緒不穩意圖尋短 傳與疫情損生意有關

高雄市政府鳳山行政中心一家員工餐廳業者近來心情低落，傳今天上午意圖從5樓尋短，在警察、消防勸說下化解危機。高雄市政府表示，這一名業者有宿疾也有穩定治療，今天上午情緒不穩，市府同仁已主動多關懷，初步了解情緒不穩原因應該和疫情衝擊生意無直接關係，這家自助餐生意一直很不錯。

這名業者年近60歲，在鳳山行政中心員工餐廳做生意多年，生意一直不錯，但近期受疫情影響，生意下滑，今天上午又與員工起口角，疑似因此一時想不開，一度情緒激動想從5樓餐廳窗戶尋短。

這名男子的妻子、員工發現，趕緊上前將他拉住，並通報警察、消防協助，消防局出動人車到場，當地派出所所長等人也安撫他的情緒，勸他好好做生意，千萬別有灰色念頭。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )