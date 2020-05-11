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台東落海殉職海巡隊員孝順、認真 去年剛從警專畢
海巡署台東海巡隊隊員黃睿濠昨天晚上執行守艇勤務，不幸意外落海溺斃，檢方今天中午會同家屬相驗，今年21歲的黃睿濠警察專科學校36期海洋巡防科畢業，去年10月分發台東海巡隊服務至今，擔任警察工作才半年多，遭逢不幸意外，海巡隊員與家屬同悲，上午隊部氣氛低迷。
檢察官今天下1點相驗遺體完畢，詢問家屬意見後，因家屬對死因沒有異議，同意檢察官初步認定是意外落海，檢察官即將遺體發還家屬處理後續喪葬事宜，不另進行現場勘驗；台東海巡隊表示，會全力協助家屬善後及爭取從優撫卹。
黃睿濠在同事眼裡很認真盡責，台東海巡隊長曾俊瑜表示，黃睿濠很主動自己找事做，昨天晚上7點他擔任守艇勤務，就是戒護船艇安全，但他主動上艇整理艇上的纜繩與器械，過程被剛交接的新巡艇PP-10068艦後監視器錄下，7點29分黃睿濠下艇整理碼頭周邊環境，約7點30分基隆艇雖未拍到黃落水畫面，但錄到遠處水花濺起畫面，應是黃落海瞬間。
黃睿濠台南市人，據台東海巡隊人員轉述，黃的父母認屍時情緒悲慟，親友說黃睿濠孝順父母，假日一定返家陪父母，為了減輕父母負擔，選擇就讀警專，因能早點就業，且他畢業分發海巡署工作，每月都給父母生活費。
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