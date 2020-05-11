龍井喜美超市等3店家火警 牛肉麵店承認熬湯睡著了

台中市龍井區沙田路六段的「喜美超市」和一旁的兩家店凌晨發生火警，所幸及時搶救，無人員受傷。據消防局指出，超市旁的牛肉麵店當時正在熬煮牛肉湯，老闆娘坦承醒來時店裡已經起火，但對於真正的起火原因還待進一步調查。

據指出，面對超市右側緊臨的分別是一家肉羹麵和一家牛肉麵店，火警發生時，牛肉麵店老闆娘一度受困，後來逃出火場。她向消防人員坦承火警發生前她正在熬煮牛肉湯，先生回家後，由她獨自看顧；牛肉湯一般要煮上8小時，她因太累睡著了，醒來時店裡已經起火。

消防火調人員勘查牛肉麵店，發現熬煮鍋具旁有些保麗龍等易燃物，整個火警的火勢也集中在面對超市的右側和兩家麵店連結的區塊，但至於起火點在那裡，以及如何引起火警？則仍待火調人員進一步調查才能確認。

台中市消防局指出，消防局1時58分據報喜美超市附近店家起火，消防人員2時4分趕到，龍井分隊蕭小隊長回報現場火勢已延燒，需要加派單位前往支援；因此加派西屯、梧棲、大肚分隊前往。

超市和隔壁麵攤都是鐵皮搭建，搶救不易，消防人員因此出動雲梯車、電鋸等破壞器材，並佈水線隔離火勢。搶救1小時才把火勢控制。消防員還冒險進入麵攤，將數支瓦斯桶拖出，避免釀成更大災害。

到3時8分現場回報火勢撲滅。現場3戶連棟鐵皮建物都燒毀，燃燒面積總計達600平方公尺，所幸無人受傷。