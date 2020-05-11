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南投神木村山林火災 燒毀一個足球場面積

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣信義鄉神木村森林火災已撲滅，南投消大籲民眾入山要小心用火。圖／南投消防局提供
南投縣信義鄉神木村森林火災已撲滅，南投消大籲民眾入山要小心用火。圖／南投消防局提供

南投縣信義鄉神木村大石爺後方，昨天發現竹林山林火警，在風勢助長下，燃燒面積約7、8分地，由於地面高溫及風勢助長下，有持續向上延燒趨勢，現場因地勢陡峭、消防人車無法到達有效控制火勢，警消只得申請直升機空中灑水救援。

南投消防局表示，近年來因實施周休二日，踏青旅遊蔚為風潮，入出山區旅遊者急速增加，稍有不慎即易引發森林火災

南投消防局指出，山林火災近年來在縣內雖只有零星幾起，但只要林火一起，滅火任務不容易，去年初發生在信義鄉風櫃斗的火燒山後，隔天信義鄉潭南村也發現巒大事業區第31林班冒出火煙，南投林管處埔里工作站接獲通報後，立即派員啟動森林火災搶救機制，空勤總隊及陸軍航空特戰指揮部今天亦出勤支援救火，共出動實施空中灑水29架次，林務局共動員55人，開闢防火線200公尺，

南投林管處表示，台灣地區人口稠密，丘陵地帶的農事常需引火為之，仁愛鄉今年山地農園也曾發生一起火燒山，因南投面積廣大，林班地很多，目前預防方法是透過適當的防火宣導，同時在林班地內開闢固定式防火線，提前準備外，也特別成立防火巡邏隊，及早預防通報。

南投消防大隊表示，南投縣今年尚未迎來雨季，昨天雖申請空勤直升機赴神木村山坡竹林火災處施行空中灌救，可惜地和社溪為枯水期，僅同富村直升機停機坪附近1處河床水坑，深度勉強能夠取水，但火場山勢陡峭，滅火作業不易，共計投水5次、投水量10噸，所幸晚間山區降雨，根據玉山分隊同仁回報目前火勢已經熄滅。

南投縣信義鄉神木村森林火災已撲滅，南投消大籲民眾入山要小心用火。圖／南投消防局提供
南投縣信義鄉神木村森林火災已撲滅，南投消大籲民眾入山要小心用火。圖／南投消防局提供

火災 直升機 周休二日

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