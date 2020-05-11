影／嘉義赤裸男開賓士車撞3車肇逃 警見他精神不穩送醫

32歲陳姓男子今天上午8時許駕駛黑色賓士車行經嘉義市維新路與嘉南街口，在北興國中側門追撞3輛車肇禍，造成1人受傷，陳男隨即下車逃逸，目擊者發現他沒穿衣服，只穿了件雨衣，警方隨即在附近找到男子，發現他精神亢奮、雙眼無神，口中說出無意義字句，將他強制送醫。

當時正值上學尖峰時段，楊姓男子載著女兒剛好到校，卻突然被陳男從後方追撞，連人帶車偏移再撞路邊車輛，車門凹陷，車輛零件及車牌掉落滿地，陳男的黑色賓士車車頭也全毀。

楊與女兒一度受困車內，消防人員先引導女兒開後車門脫困，再使用油壓剪及油壓撐開器破壞車門，幫助楊脫困，楊腰部、頸部都疼痛，送醫治療。