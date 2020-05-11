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永康鋼鐵廠悶燒36小時 打火弟兄忍惡臭高溫累到躺地

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
打火弟兄在高溫大熱天穿著厚重防護裝備長時間打火，還要面對有害的惡臭空氣。圖／取自台南爆料公社
打火弟兄在高溫大熱天穿著厚重防護裝備長時間打火，還要面對有害的惡臭空氣。圖／取自台南爆料公社

台南市永康區一處鋼鐵工廠前天凌晨3點半左右起火，廠區大量廢鐵悶燒，消防隊員打火從黑夜到白晝再到天黑超過28小時，昨天上午才撲滅火勢，但處理殘火到收隊時已是下午3點半，整整36小時「持久戰」消防員、義消硬撐坐著噴水，累了輪流在火場旁休息，尤其昨天母親節不少人犧牲休假時間，在高溫的大熱天穿著厚重防護裝備打火，還要面對有害的惡臭空氣。有網友將打火過程畫面貼在臉書社團，超過3600人按讚留言給消防弟兄打氣。

大批民眾感謝消防員與義消為了百姓不眠不休打火，不過當中有人認為「坐著」打火甚至席地而睡給人「觀感不佳」，引發熱議與許多網友撻伐，認為要「注意形象」、「累了回去休息」等的說法沒有同理心，批評的人「沒到現場不知道現場狀況」、「火場又不是賣場」想來想去隨自己。

台南這處鋼鐵廠火警前天凌晨起火，明火1個多小時就撲滅，原以為很快就能處理好，不料一路從8小時、12小時、24小時到主要火點消滅已近30小時，到收隊已整整一天半。現場民眾眼見消防、義消弟兄不眠不休辛苦打火，拍下畫面貼在臉書社團，提醒大家「這種炎熱天氣，當我們在家休息吹冷氣時，他們還在處理餘火，當我們在跟媽媽過母親節時，他們在現場繼續奮鬥……，有人嫌消防太閒，看不起消防，可有困難，需要救援時又稱消防是英雄……」。

這次鋼鐵廠火勢雖1個小時就控制範圍沒延燒，但大量廢鐵夾雜有布料、塑料悶燒增加打火困難，空氣中瀰漫著塑膠味，歷經日夜灌救，消防局投入25車、115人次打火，因火場溫度高，即使滅火仍需留置人車戒護，消防員各個像打過一場仗，非常疲憊，還好沒人受傷。

打火弟兄在高溫大熱天穿著厚重防護裝備長時間打火，還要面對有害的惡臭空氣。圖／取自台南爆料公社
打火弟兄在高溫大熱天穿著厚重防護裝備長時間打火，還要面對有害的惡臭空氣。圖／取自台南爆料公社
打火弟兄在高溫大熱天穿著厚重防護裝備長時間打火，還要面對有害的惡臭空氣，凌晨再累也要持續噴水。圖／取自台南爆料公社
打火弟兄在高溫大熱天穿著厚重防護裝備長時間打火，還要面對有害的惡臭空氣，凌晨再累也要持續噴水。圖／取自台南爆料公社
打火弟兄在高溫大熱天穿著厚重防護裝備長時間打火，還要面對有害的惡臭空氣，日以繼夜噴水。圖／取自台南爆料公社
打火弟兄在高溫大熱天穿著厚重防護裝備長時間打火，還要面對有害的惡臭空氣，日以繼夜噴水。圖／取自台南爆料公社
打火弟兄在高溫大熱天穿著厚重防護裝備長時間打火，還要面對有害的惡臭空氣，累到不行就地小憩。圖／取自台南爆料公社
打火弟兄在高溫大熱天穿著厚重防護裝備長時間打火，還要面對有害的惡臭空氣，累到不行就地小憩。圖／取自台南爆料公社

消防員 母親節

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