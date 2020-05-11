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剛風光辦完百噸新艇接艇典禮 台東海巡隊傳隊員落海亡
剛接完PP-10068百噸新巡防救護艇，本月10日晚上7時30分，海巡署台東海巡隊年僅21歲的黃姓隊員，在執行守艇勤務時，疑不慎從艇與艇間的縫隙中掉落港區海，經救起送醫不治，台東地檢署今天將相驗，查明死因。
海巡署台東海巡隊指出，黃員昨天晚上7點半，執行關船艙任務後，負責港區泊艇看守勤務，約在7點37分，港區郭姓漁船船主聽見有重物撞擊水面與拍水巨大聲響，前去查看，不料竟是黃員落海，緊急通報港區安檢所及海巡隊，也協助拉起黃員。
台東海巡隊表示，晚上8時，黃員被拉起時，已呈現昏迷，經消防人員進行CPR急救，但黃男到院前已無呼吸心跳，經醫院搶救1小時後，宣告不治。
台東海巡隊上周五（8日）才風光辦完喜事，舉辦1百噸新巡防救護艇PP-10068接艇典禮，邀請台東縣長饒慶鈴、綠島鄉長謝賢裕、台東地區漁會總幹事李振元、新港區漁會總事陳俊銘等人列席觀禮 ，未料時隔3天發生隊員落海死亡憾事。
台東海巡隊和岸巡隊人員對黃員落海死亡，都感到非常難過，海巡隊已通知家屬，今天將由家屬會同檢察官相驗，並調閱港區監視器畫面，釐清黃員落海原因。
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