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一周3起都在人口密集區！高雄流浪貓又遭捕獸夾斷掌
又見捕獸夾斷貓掌！高雄市近一周內已出現3起捕獸夾傷害流浪貓狗案例，造成3隻貓狗斷掌白骨外露，且全分布在人口密集區，台灣動物緊急救援小組感嘆空有法律禁用卻宣導查緝不利，呼籲政府正視捕獸夾猖獗問題。
台灣動物緊急救援小組昨天接獲通報，在高雄岡山開元街的市場附近，發現一隻流浪貓遭人放置的捕獸夾切斷左後腳掌，已白骨外露。動物救援團隊在現場搭設誘捕籠守候一個多小時，才順利將這隻斷掌貓咪送往動物醫院搶救，這已是高雄最近一周內第3起流浪動物遭捕獸夾斷掌案例。
台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，救援團隊過去一周內接獲3起通報，分別在高雄人口密集的小港、前鎮、岡山等地，包含一隻流浪犬、兩隻流浪貓，紛遭民眾放置的捕獸夾切斷腳掌。除前鎮的斷掌貓尚未獲救外，其他兩例已成功營救，送往動物醫院進行截肢手術，目前還在治療中。
倪京台感嘆，台灣8年多前已立法禁用捕獸夾，當時號稱「恐怖殺戮工具永遠消失台灣」，事實上，因宣導及查緝不利，加上舉證困難，犬貓或野生動物遭捕獸夾斷掌案例未減少。
倪京台指出，目前動物保護法明文禁止製造、販賣、陳列或輸出入捕獸夾，且高雄市動物保護自治條例更新增「未經許可不准持有捕獸夾」條文來加強約束，諷刺的是，高雄市出現捕獸夾夾傷貓狗的案例卻仍相當頻繁，讓台灣動物緊急救援小組疲於奔命，許多斷掌貓狗更在獲救前就已喪命。
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