聽新聞
test
0:00 / 0:00
龍井喜美超市等三店家火警 消防員冒險拖出瓦斯桶
台中市龍井區沙田路六段的「喜美超市」等三店家凌晨1時許發生火警。消防局據報，出動各式救災車輛28輛馳往灌救，直至凌晨3時8分才將大火撲滅，所幸無人員受傷，起火原因調查中。
台中市消防局指出，消防局1時58分據報喜美超市起火，消防人員2時4分趕到，龍井分隊蕭小隊長回報現場火勢已延燒2戶，需要加派單位前往支援；因此加派西屯、梧棲、大肚分隊前往。
超市和隔壁麵攤都是鐵皮搭建，搶救不易，消防人員因此出動雲梯車、電鋸等破壞器材，並布水線隔離火勢。搶救1小時才把火勢控制。消防員還冒險進入麵攤，將數支瓦斯桶拖出，避免釀成更大災害。
到3時8分現場回報火勢撲滅。現場3戶連棟鐵皮建物都燒毀，燃燒面積總計達600平方公尺，所幸無人受傷。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言