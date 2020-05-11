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龍井喜美超市等三店家火警 消防員冒險拖出瓦斯桶

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
台中市龍井區沙田路六段的「喜美超市」凌晨1時許發生火警。圖／台中市消防局提供
台中市龍井區沙田路六段的「喜美超市」凌晨1時許發生火警。圖／台中市消防局提供

台中市龍井區沙田路六段的「喜美超市」等三店家凌晨1時許發生火警。消防局據報，出動各式救災車輛28輛馳往灌救，直至凌晨3時8分才將大火撲滅，所幸無人員受傷，起火原因調查中。

台中市消防局指出，消防局1時58分據報喜美超市起火，消防人員2時4分趕到，龍井分隊蕭小隊長回報現場火勢已延燒2戶，需要加派單位前往支援；因此加派西屯、梧棲、大肚分隊前往。

超市和隔壁麵攤都是鐵皮搭建，搶救不易，消防人員因此出動雲梯車、電鋸等破壞器材，並布水線隔離火勢。搶救1小時才把火勢控制。消防員還冒險進入麵攤，將數支瓦斯桶拖出，避免釀成更大災害。

到3時8分現場回報火勢撲滅。現場3戶連棟鐵皮建物都燒毀，燃燒面積總計達600平方公尺，所幸無人受傷。

台中市龍井區沙田路六段的「喜美超市」凌晨1時許發生火警。圖／台中市消防局提供
台中市龍井區沙田路六段的「喜美超市」凌晨1時許發生火警。圖／台中市消防局提供

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