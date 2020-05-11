影／台南跑車清晨自撞 兩人重傷送醫

一輛Toyota 86跑車，今天清晨近3點多行經台南市東區東門圓環時，失控撞上圓環標誌桿，車頭全毀，零件散落一地還冒煙，消防車到場出水滅火。目擊劉姓民眾報119，並將車上兩名男子救出後由救護人員送醫，一人被救出時意識昏迷，一人右腳骨折，但駕駛趁機離開現場。

「碰的一聲很大聲！」劉姓市民說，今天清晨約3點，他駕車從府前路要到東門圓環，先看到一輛救護車，他禮讓救護車後上圓環高架，救護車可能聽到超跑急速聲響，曾停在車道要讓超跑先行，但超跑很可能開得太快，轉不過去，撞上要往北門路旁標誌桿。

劉姓市民聽到巨大聲響，驚覺跑車自撞，再駕車繞回現場，先將車內坐在後座19歲陳姓男子救出，這名男子意識昏迷送成大，另一名20歲黃姓男子右腳骨折，稍後也由救護人員送醫。警方到場了解後，當時這輛跑車上有三人，駕駛在車禍發生後離開現場，警方將追查他到案，釐清車禍發生經過。