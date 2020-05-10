母親節遇火劫／95歲婦顧癱兒31年 子成焦屍母命危

台北市九十五歲張姓老婦人獨自照顧半身癱瘓六十七歲孫姓長子，昨天清晨家中突失火，老婦人來不及逃出受困浴室，被救出時無呼吸心跳，送醫搶救；孫男困在起火臥室內，被發現時已燒成焦屍，一場惡火釀成子死母命危。

根據調查，張姓老婦人住在台北市羅斯福路五段一棟公寓四樓，有五名子女，長女長年旅居國外，其他三名子女分住各地，只有孫姓男子因卅一年前腦瘤開刀後下半身癱瘓，在家由老婦人照料，母子相依為命。

昨天清晨五時八分，消防局獲報老婦人家中起火，四分鐘趕到場，當時只見四樓冒出白煙，起火點疑在臥室；消防員疏散同棟其他五戶居民，出動雲梯車升空射水，另外派人搶入屋內搜救，在浴室發現昏迷的張姓老婦人。

張姓老婦人當時已無呼吸心跳，經救出送萬芳醫院，還未脫離險境。廿分鐘後火勢撲滅，消防員進入房內，發現孫姓男子躺在臥室床上，已燒成焦屍。

警方調查，老婦人在台灣的另三名子女平時會回家探視並幫忙打理，前天才有人回來探視，沒想到昨天母親節就傳意外。

消防員勘驗火勢並不大，燃燒面積約十五平方公尺，張姓老婦可能因年紀大行動緩慢，發現起火無法立刻逃出躲進浴室，但浴室門非密閉，吸入過多濃煙昏迷。

孫男臥室燒得最嚴重，研判就是起火處，可能行動不便被活活燒死；該房內沒有電器，也未發現明確火源，起火原因待鑑識調查。