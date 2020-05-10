國道事故5歲童遭甩出車外 疑未使用安全座椅

國道3號苗栗通霄路段，昨天上午發生一起事故，其中一輛車內5歲男童疑因未依規定坐安全座椅，遭甩出車外，所幸未遭後車追撞，事故發生原因仍待國道警方釐清。

64歲徐姓男子昨天上午駕駛自小客車載著3人，行經國道3號苗栗通霄路段時，疑超車不慎與26歲卓姓女子駕駛的紅色自小客車碰撞，以致車輛打轉，車內一名5歲男童遭甩出車外，躺倒在車道上，現場玻璃、車殼四散一地。

後方車輛見狀趕緊煞車減速，並有民眾下車協助將男童抱至車道外，等待苗栗縣政府消防局救護人員將傷者送醫，國道警方調查，送醫的4名傷者均為徐男駕駛車內人員，所幸都是輕傷。

國道警方今天表示，依現行法規，兒童年齡在4至12歲或體重逾18公斤至36公斤以下，應坐於車輛後座，並繫安全帶，若未依規定繫安全帶或使用安全座椅，可依法開罰。

國道警方指出，車禍發生時，孩童會被甩出車外的原因，多為未使用安全座椅，或坐上安全座椅卻未繫好安全帶，甚至是未使用安全座椅，呼籲民眾為了自身安全，應依規使用安全帶。