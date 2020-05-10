歡慶母親節 警分局找來八年級女警拍溫馨短片

從事警職的女性員警們平時日夜輪班，到母親節時不少人也需上班，回到家中還要操持家務。為慶祝母親節，小港警分局找來八年級生女警、在小港派出所服務的陳姿吟，拍攝短片慰勞女性同仁辛勞。

小港警分局長陳世煌說，身兼母職的女性警察同仁不只得擔負教育小孩的重責大任，也為警察治安、交通工作犧牲奉獻，令人敬佩。

今天是母親節，小港分局這次請女性員警，還有員警同仁的孩子們，穿上小小警察制服。拍攝女警一日執勤辛勞，利用勤餘時間與家人視訊聊天，親情互動讓人感到溫馨滿滿。

小港警分局表示，近年來女性警察同仁人數日漸增加，女警的執勤方式及工作內容已與男警差異不大，女性同仁身為職業婦女除了上班輪值勤務以外，回到家中還要處理家務，教養小孩等等，勞心勞力非常辛苦。

小港分局分局長陳世煌也在前天上午到分局各單位贈送康乃馨給女性警察同仁及志工媽媽們，慰問女性同仁們於工作職場上不辭辛勞的付出，並送上衷心的祝福與感謝，讓每位收到的同仁，感到相當歡喜。