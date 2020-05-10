影／南投信義鄉山林大火 直升機取水高空灌救仍未熄

南投縣信義鄉神木村大石爺後方竹林今傳山林火警，因燃燒面積達7、8分地，風勢大且周邊竹木助長火勢，上午11時許通報空勤派遣直升機空中灑水滅火，期間雖已投水5次，且投水量達10噸，但仍未能控制火勢，明將持續撲滅殘火。

南投縣消防局指出，今上午8時50分獲報南投縣信義鄉神木村大石爺後方山林冒出火勢，而當地屬於台大實驗林管處林班地，因此通報該單位及當地消防分隊瞭解處置，但因地勢陡峭、人車無法到達有效控制火勢，因此通報空勤總隊協助。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊表示，今上午11時接獲總隊勤務指揮中心電話通知南投縣信義山區發生山林火警，因現場為竹林區，燃燒面積已達7、8分地，且風勢助長有向上延燒趨勢，即派遣黑鷹升空前往灑水救援。

空勤鷹直升機11時20分從台中清泉崗機場起飛，定向前往南投信義神木村目標區飛行，約12時10分抵達便進行火場空中觀測，研擬投水路線和取水區位置，並規劃取水動線，原定取水和社溪，但因該溪域逢枯水期，而無足夠水源。

空勤總隊表示，確認和社溪為枯水期後，改從同富村直升機停機坪附近1處河床水坑深度能夠取水，後續從12時23分左右展開滅火作業，後續共取水並投水5次，投水量總計10噸，但因火場山勢陡峭，滅火作業不易。