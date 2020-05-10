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國道一號北上車禍 大貨車追撞拖吊車駕駛死亡
國道1號北上45.6公里今天中午發生死亡車禍，34歲文姓駕駛一輛自色營業大貨車，北上行經該處林口爬坡路段，疑似變換車道未注意車前動態，不慎撞擊前方41歲陳姓男子駕駛的重型機械拖吊車，文男受困駕駛座上，消防員破壞車門救醫急救，至今天下午2時宣告不治，車禍處理一度國1回堵近1個小時，國道警方表示，車禍原因將進一步查明，釐清肇事責任歸屬。
國道警方表示，今天中午12時31分接獲車禍通報，國1中山高北上45.6公里路段，一輛文姓駕駛的白色營業大貨撞擊前方陳男駕駛的重型機械拖吊車事故，佔用北上外側爬坡車道及外側路肩，緊急調派巡邏車前往處理，119救護人員將文男送醫急救，國1北上受車禍影響，一度北上回堵約1小時，警方暫時封閉外側、爬坡及路肩車道，進行救護及拖吊作業後恢復通行。
陳姓重型吊車駕駛人酒測值0，沒有酒精濃度反應，文姓司機送醫急救及進行抽血檢測，以便後續釐清事故，延醫至今天下午宣告急救無效，警方表示，該起車禍肇事原因，將進一步釐清查明。
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