失業男偷走自助餐店內現金 南警循線破案

對於現代人來說汽車已是不可或缺的代步工具，而駕駛在開車時最怕遇到爆胎。日前有網友表示，開車進入隧道時意外發生爆胎，由於路段限速90公里，只好硬著頭皮撐到出洞口才停下，輪胎慘狀在網上曝光，引來眾人熱議。

2020-05-10 16:37