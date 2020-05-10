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失業男偷走自助餐店內現金 南警循線破案
台南市東區大同路一段一家自助餐，4月30日打烊後結算，發現收支金額異於平時，調閱監視器觀看有名男子侵入店內涉嫌偷走現金4千元，警方循線查出作案周姓男子，今天通知他到案。據了解，周供稱沒錢吃飯才偷走4千元，已全數花用，警詢後依竊盜罪嫌函送南檢法辦。
東門派出所於5月1日接獲大同路一段自助餐店長報案，稱該店於4月30日打烊後結算當日收支時，清點金額發現有異於平日，遂自行調閱店內監視器觀看，發現於30日晚上9點多，店內遭一名不明男子侵入竊取現金後逃逸。
經店長向警方報案後，受理員警吳育全、鄭逸蓁在失竊地點及周邊循線追查，發現竊嫌身型特徵，再經上傳內部網絡社群，幸得群組內友軍辨認通報，查明嫌疑人身分，今天循線通知周姓男子（57歲）到案，周坦承犯行。
周表示，他失業沒錢吃飯，行經該處時，見四下無人，門口玻璃門未關、鐵門半掩，一時興起貪念直接走進自助餐店內，徒手打開收銀桌抽屜，竊取一只透明網紋夾鏈袋，內裝有現金4千元，充當生活費，目前已全數花用了。
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