影／通霄國3號車禍5歲男童噴出 擦傷送醫無大礙

國道3號苗栗縣通霄交流道附近北上路段，昨天上午10點半發生2輛車擦撞車禍，其中休旅車撞及路旁護欄轉了3圈滑到內側車道，車內後座5歲男童噴出，躺在匯入車道，他身體多處擦傷，送醫沒有大礙，車內另有3人受輕傷，案由國道警察處理中。

這場車禍發生時，後方車子行車紀錄器今天在網路流傳，驚險一瞬間，引來網友直呼男童命大，國道警方初步調查，卓姓女子（26歲）昨天上午10點半左右駕駛轎車，行經國3號北上143.6公里處外側車道，中線車道徐姓男子（65歲）駕駛休旅車，疑要超越前方轎車稍微外偏，卓女閃躲失控，撞及休旅車右後方。

休旅車隨即先撞及路旁護欄，接著一路從匯入車道打轉3圈，打橫停在內側車道，車子碎片連同男童噴飛，男童躺在匯入車道，其他用路人趕緊抱起男童，苗栗縣政府消防局據報，將男童及休旅車內另3名乘客送醫，都是輕傷無大礙，兩車駕駛都沒有受傷，警方排除酒駕，車禍原因進一步調查中。