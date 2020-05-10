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八里雙屍案今下午相驗 兒見遺體淚崩

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導
李姓老翁的兒子今天在妻子陪同下，前往板橋殯儀館協助檢警進行雙親遺體的相驗程序。記者柯毓庭／攝影
李姓老翁的兒子今天在妻子陪同下，前往板橋殯儀館協助檢警進行雙親遺體的相驗程序。記者柯毓庭／攝影

李姓老翁（77歲）與謝姓婦人（67歲），昨天中午被民眾發現以童軍繩上吊身亡，救護人員接獲報案後趕往現場，已來不及救援，二人已斷氣多時，檢警今天下午前往板橋殯儀館相驗，老翁兒子也在妻子陪同下前往，看到父母遺體後忍不住落淚。

老翁兒子說，他因工作忙碌，三年沒和父母見面，只知道母親生前罹患子宮頸癌，父親則長期都有心臟方面的疾病，懷疑父母是因為久病厭世，才會走上絕路，他今天在妻子陪同下前往板橋殯儀館協助相驗程序，原本還鎮定做筆錄的他，在看到父母遺體後，也忍不住落淚，婉謝媒體訪問後離去。

據了解，兩老雖沒正式結婚，但十分恩愛；經監視器確認，兩人以搭公車並步行到八里渡船頭公有停車場，往慈恩納骨塔的路旁樹林小徑，以童軍繩上吊，地面還散落安眠藥，警方初步研判無外力介入。

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老翁

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